La protagonista degli scatti è la Devotion Bag sfoggiata da Monica Bellucci , volto storico del brand. L'attrice, 56 anni, posa su una terrazza vista lago e mostra diversi modelli della borsa, che deve il suo nome al simbolo del Cuore Sacro, segno di devozione. "Monica Bellucci è l’emblema della bellezza italiana nel mondo: la sua amicizia ci rende orgogliosi e il suo fascino dona un’incredibile luce alle nostre creazioni", hanno commentato Domenico Dolce e Stefano Gabbana. "Con Monica condividiamo la devozione per il bello e il ben fatto, per il lavoro, per la famiglia e l’Italia: è bello poter raccontare insieme a lei tutto questo nostro amore".

“Ricordo ancora l’energia simbiotica del nostro primo incontro. Mai avrei immaginato che da lì sarebbero nate un’amicizia e una relazione professionale che durano da più di trent’anni” ha raccontato Monica a proposito del sodalizio con Dolce & Gabbana. La nuova borsa a mano del brand è pensata per essere “lo scrigno magico di una donna. Dentro c’è tutto, la sua casa” come ha sottolineato l’attrice.

Si tratta dell’ultima collaborazione tra Deva Cassel e Dolce e Gabbana, questa volta per la nuova fragranza Dolce Rose di Dolce & Gabbana Beauty. Si tratta di un nuovo capitolo olfattivo, dopo il profumo Dolce Shine, uscito la scorsa primavera, e che ha visto il debutto di Deva come beauty ambassador. Nella challenge Deva invita chiunque a unirsi al movimento e a replicare la danza, esprimendo la loro #RoseAttitude.

Deva Cassel, le sue parole

“Più li conosco, più mi rendo conto che le relazioni che creano con le persone con cui lavorano non sono solo affari. Con loro entri a far parte di una famiglia” ha dichiarato Deva a Elle parlando di Dolce e Gabbana. Per quanto riguarda i suoi segreti di bellezza “Cerco di essere sempre ben idratata e, poi, pratico CrossFit e surf, due sport che adoro. Così, mentre mi diverto mi tengo anche in forma”. Infine il miglior consiglio che ha ricevuto: 'Tieni la testa sulle spalle'. Me lo dicono sempre i miei genitori”.