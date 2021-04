Flashback, il trailer del film con Dylan O' Brien

Il film farà il proprio debutto al cinema negli Stati Uniti il 4 giugno 2021, per poi essere distribuito in Blu-Ray e DVD dall’8 giugno

È stato diffuso il primo trailer del film “Flashback”, che vede come protagonista Dylan O’Brien . Un thriller dalla trama particolarmente ingarbugliata, che promette di far parlare di sé. Scritto e diretto da Christopher MacBride, era precedentemente noto come “ The Education of Fredrick Fitzell ”. Un viaggio nel tempo fisico e mentale, un’analisi della propria esistenza, di cosa diventiamo quando iniziamo a vivere in cubicoli in attesa del fine settimana.

Il protagonista si ritrova a fare i conti con qualcosa di diverso, che distrugge la monotonia delle sue giornate e, al tempo stesso, lo terrorizza. Il volto di una sua ex compagna di classe inizia a tormentarlo. La vede ovunque. Si tratta di Cindy, della quale nessuno seppe più nulla, di colpo. Al tempo della scuola si volatilizzò. Ora non può far altro che pensare a lei e ripercorrere i passi di una notte dannata, al fine di ritrovarla, salvarla e, dopo l’assunzione di una particolare pillola, salvare se stesso.

Flashback, trama e cast

Fred vive un’esistenza come quella di tanti altri. È in una relazione stabile e svolge un lavoro aziendale. Non mancano preoccupazioni di vario genere, come la malattia di sua madre, ma nulla in confronto a ciò che sta per accadergli.

L’incontro con una persona che conosceva ai tempi della scuola lo spinge a ricordare qualcosa. Lentamente si dipana dinanzi a lui un mistero che è stato tenuto nascosto per anni. Al centro vi è una giovane ragazza, sua ex compagna di classe, svanita nel nulla. Tutto pare ruotare intorno a una droga nota come “Mercury”, i cui effetti sono devastanti a dir poco.