Batman: il lungo Halloween, il trailer del film d'animazione

Un nuovo film d’animazione DC è in arrivo, “Batman: il lungo Halloween”, il cui trailer ha fatto impazzire di gioia i fan sui social. Un prodotto diviso in due parti, ispirato all’omonima miniserie a fumetti realizzata da Jeph Loeb e Tim Sale . Un titolo che ha fatto la storia del personaggio di Bruce Wayne e del suo alter ego, pubblicata tra il 1996 e il 1997.

Un’intricata storia con al centro un Cavaliere Oscuro intento a mostrare una delle sue doti principali: le capacità da detective. È il migliore al mondo in ciò che fa, anche se spesso la narrazione si concentra sulle sue abilità negli scontri fisici. Sarà chiamato a risolvere dei misteriosi omicidi, coadiuvato da Gordon. Il tutto durante il periodo delle festività, passando in rassegna i maggiori criminali di Gotham City . Ognuno di loro è un sospettato.

Batman: il lungo Halloween, cosa sappiamo

La versione animata di “Batman: il lungo Halloween” mescola un po’ di generi, trovando la giusta combinazione tra un classico giallo e un action purissimo. Un risultato piacevole per tutti i tipi di pubblico, dai fan dell’ultima ora ai veterani. La linea tracciata da questo breve trailer pare convincere un po’ tutti, critica compresa.

Gli appassionati si ritroveranno a confrontare due versioni della stessa storia, considerando come si vociferi che anche “Batman” di Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson, sia ispirato a questa miniserie a fumetti. A dir poco interessante il cast di doppiatori, per un film animato che rappresenta l’ultimo lavoro di Naya Rivera, la compianta attrice deceduta drammaticamente nel 2020. Ecco chi ha prestato la propria voce per il progetto:

Jensen Ackles: Batman

Naya Rivera: Catwoman

Josh Duhamel: Harvey Dent

Titus Welliver: Carmine Falcone

David Dastmalchian: Calendar Man

Billy Burke: James Gordon

Juliue Nathanson: Gilda Dent

Jack Quaid: Alberto

Fred Tatasciore: Solomon Grundy

Alastair Duncan: Alfred

Entrambe le parti del film erano attese per il 2020. Il lavoro risultava però ancora in produzione a giugno dello scorso anno. È stato poi annunciato il nuovo calendario. La prima parte, annunciata da questo trailer, sarà rilasciata la prossima estate, mentre la seconda nell’autunno di quest’anno. Il tutto in versione digitale e Blu-Ray.