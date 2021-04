"Genitori vs Influencer," in prima tv assoluta su Sky Cinema Uno e Now

Arriva domenica 4 aprile alle 21.15, in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, la divertente commedia di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e l'influencer Giulia De Lellis.

Un padre "che per tentare di proteggere la figlia dagli influencer adolescenti finisce per diventarlo". È questa l'idea alla base di Genitori Vs Influencer di Michela Andreozzi, con protagonisti Fabio Volo, Ginevra Francesconi e l'influencer Giulia De Lellis, qui al suo debutto cinematografico, insieme a Paola Tiziana Cruciani, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Massimiliano Bruno e Nino Frassica. La commedia Sky Original, prodotta da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, arriva dal 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema, in streaming su Now e disponibile on demand.

La regista del film Michela Andreozzi non sì è limitata a mettere in scena uno scontato scontro generazionale, né ha cercato facili compromessi dividendo i suoi personaggi in buoni e cattivi. Ne è scaturita una commedia divertente, ironica, a tratti brillante, in cui ognuno troverà sicuramente qualcosa in cui riconoscersi. Perché, questo sembra suggerirci il film: viviamo in un presente di fluidità e di cambiamento impetuosi in cui spesso l’istinto degli adulti è quello di proteggersi da un presente digitale incalzante, mentre quello degli adolescenti è di non credere che altre generazioni oltre la loro, possano comprendere la realtà “social” attuale. L’unico strumento per venirsi incontro è quello del confronto aperto, sul cui territorio non dovrebbero esserci muri, barriere ma soltanto la voglia di sentirsi tutta e sempre dalla stessa parte. Un messaggio di sincero ottimismo quello di Genitori vs Influencer. E di questi tempi non è poco.