Uncharted, posticipata la data di uscita del film con Tom Holland

L’ennesimo tassello di una lavorazione che ha avuto inizio nel lontano 2009. Completate le riprese, il calendario ha visto la pellicola passare dal 5 marzo 2021 all’8 ottobre dello stesso anno, così come dal 16 luglio 2021 a febbraio 2022. Se a ciò si aggiunge il fatto che i fan avevano ricevuto precedenti date d’uscita generiche per il 2016 e 2017, è facile pensare come tutti gli appassionati siano pronti a nuovi annunci in merito.

Sony ha nuovamente rinviato “ Uncharted ”, pellicola tratta dalla celebre saga videoludica di Naughty Dog, con protagonista Tom Holland . I fan attendono con ansia l’adattamento, che fortunatamente non si farà attendere a lungo. La modifica al calendario è davvero minima in questo caso. Si passa dall’11 febbraio 2022 al 18 febbraio . Una settimana di ritardo.

La pellicola potrebbe però non seguire in maniera esatta la trama del primo capitolo del videogioco. Il fatto che il protagonista sia mostrato in una versione così giovane, lascia pensare a qualche riferimento al suo passato, mostrati nella saga videoludica soltanto nel quarto e ultimo capitolo, “Fine di un ladro”. Sul set spazio anche per Sophia Ali , Tati Gabrielle e Antonio Banderas . Non si hanno informazioni in merito ai loro ruoli, con l’interprete spagnolo che dovrebbe essere il villain dell’adattamento.

I protagonisti scelti per l’adattamento di “Uncharted” sono Tom Holland e Mark Wahlberg , rispettivamente nei panni di Nathan Drake e Victor Sullivan. I due cacciatori di tesori si cimenteranno un viaggio pericoloso alla ricerca di El Dorado.

Sony, altri rinvii

Sony Pictures ha annunciato altri rinvii: “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” e “Mortal Kombat”. Il film horror, pronto a rilanciare la saga, è previsto per il 24 novembre. Un ritardo di due mesi circa rispetto al 3 settembre.

Pellicola ambientata a Raccoon City, un tempo dimora della Umbrella Corporation. Da allora è trascorso molto tempo e ciò che resta è una città morente. Una terra desolata che per anni ha covato un grande male sotto la superficie. Quando questo viene liberato, i pochi cittadini rimasti vengono trasformati per sempre. Un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità sulla Umbrella e sopravvivere alla notte più lunga e terrificante della loro vita.

“Mortal Kombat” è stato investe posticipato dal 16 aprile al 23 aprile. Un leggero cambio dovuto probabilmente a “Godzilla Vs. Kong”. La trama si concentra su Cole Young, campione di MMA perseguitato dai Cryomancer e da Sub Zero, il miglior guerriero dell’Impero.

La ragione è da ricercare nella sua eredità, che però Young ignora del tutto. Sul suo corpo è presente un marchio fin dalla sua nascita e l’uomo sta per scoprire cosa ciò comporti. L’imperatore dell’Outworld, Shang Tsung, lo vuole morte, il che spinge Cole alla ricerca del Maggiore delle Forze Speciali Jax, anche lei nata con il marchio. Insieme si ritroveranno a prendere parte a una folle lotta contro il potere dell’Outworld. Per riuscirci, però, dovranno liberare l’arcano potere che si cela in loro.