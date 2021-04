Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 1 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 1 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il Capitale Umano – Human Capital, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Liev Schreiber e Marisa Tomei nell’adattamento cinematografico del noto romanzo scritto da Stephen Amidon.

Believe – Il sogno si avvera, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Brian Cox in un film per la famiglia. Un ex allenatore con un tragico passato aiuta un giovane calciatore a forgiare sé stesso.

Maria Maddalena, ore 21:25 su Premium Cinema 2



Rooney Mara e Joaquin Phoenix nel racconto della vita di Maria Maddalena, dall’incontro con Gesù alla presunta resurrezione.

Film commedia da vedere stasera in tv



Appena un minuto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Max Giusti in una commedia. Un uomo entra in possesso di uno smartphone che può farlo tornare indietro di 60 secondi.

Una notte in giallo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Elizabeth Banks in una commedia. A poche ore da un importante colloquio, una giornalista si ritrova senza soldi e memoria nel letto di uno sconosciuto.

L’anima gemella, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia grottesca con Violante Placido. Una storia d’amore e di gelosia ambientata nel Sud Italia.

Film romantico da vedere stasera in tv



Piccole donne, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Winona Ryder, Susan Sarandon e Christian Bale nella prima trasposizione cinematografica del celebre romanzo.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jean Reno in un action da vendetta e redenzione. Un gangster sopravvive a un agguato e si mette alla ricerca dei responsabili.

Spy Game, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Robert Redford e Brad Pitt in un film di spionaggio. Un agente della CIA esperto e navigato ha 24 ore per salvare un collega più giovane, arrestato in Cina.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Beetlejuice – Spiritello porcello, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Il film che ha lanciato la carriera di Tim Burton e Michael Keaton, con Geena Davis. Due fantasmi ingaggiano uno spirito insolente per cacciare i nuovi proprietari della loro casa.

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:15 su Sky Cinema Harry Potter



Sesto capitolo della saga di Harry Potter, con forze oscure che minacciano il mondo dei babbani.

Film thriller da vedere stasera in tv



American Hangman – Colpevole o Innocente, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Donald Sutherland in un incredibile thriller nel quale un uomo prende in ostaggio due persone e invita gli utenti in rete a deciderne la sorte.

Cape Fear, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Robert De Niro e Nick Nolte in un remake di Martin Scorsese. Uscito di prigione, un criminale medita vendetta sull’avvocato che lo ha fatto condannare.

Atomica Bionda, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Charlize Theron e James McAvoy in una spy story ambientata a Berlino durante la Guerra Fredda.

Film biografico da vedere stasera in tv



Georgetown, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Christoph Waltz interpreta e dirige un biopic sul giovane attivista Ulrich Mott e la morte della moglie.

I programmi in chiaro



Un passo dal cielo 6 – I guardiani, ore 21:25 su Rai 1



Torna la nota serie tv con protagonista Daniele Liotti, ormai arrivata alla sesta stagione.

Anni 20, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo approfondimento settimanale condotto da Francesca Parisella: si indagherà sulla vita vera della società.

Tutti i soldi del mondo, ore 21:20 su Rai 3



Christopher Plummer in un film di Ridley Scott. Il rapimento del nipote dell’uomo più ricco del mondo genera un complicato negoziato.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Io sono vendetta, ora 21:20 su Italia 1



John Travolta in un action-thriller. Un uomo decide di farsi giustizia da solo dopo l’assassinio della moglie.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Spider-Man: Homecoming, ore 21:30 su TV8



Il primo film di Spiderman targato Marvel Studios, con recasting del personaggio e inserimento nel Marvel Cinematic Universe.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove



Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.