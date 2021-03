Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 31 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 31 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Una notte in giallo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Elizabeth Banks in una commedia. A poche ore da un importante colloquio, una giornalista si ritrova senza soldi e memoria nel letto di uno sconosciuto.

Giovani si diventa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried in una commedia di scambio generazionale.

Selfie di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia francese sul rapporto viscerale di una madre con i suoi figli e l’analisi del tempo che passa.

Ci vediamo domani, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Enrico Brignano protagonista di una commedia. Un quarantenne insoddisfatto decide di aprire un’agenzia di pompe funebri.

Focus – Niente è come sembra, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Will Smith e Margot Robbie in una commedia d’azione. Un truffatore insegna i trucchi del mestiere a una ragazza della quale poi si innamora.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Tutto su mia madre, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Pedro Almodovar dirige quello che probabilmente è il suo capolavoro, vincitore agli Oscar, ai Golden Globe e al Festival di Cannes.

Amnesia, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Film di Gabriele Salvatores. Due storie si intrecciano nell’arco della pellicola con Sergio Rubini.

Film di azione da vedere stasera in tv



La legge dei più forti, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Naomi Harris in un action ambientato a New York. Una poliziotta scopre un video rivelatorio e deve mettersi in guardia da criminali e agenti corrotti.

Spy Game, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Robert Redford e Brad Pitt in un film di spionaggio. Un agente della CIA esperto e navigato ha 24 ore per salvare un collega più giovane, arrestato in Cina.

Arma letale 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Mel Gibson e Danny Glover tornano nel sequel del noto film. Stavolta dovranno proteggere un testimone di un processo per traffico di droga.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Harry Potter e l’ordine della fenice, ore 21:15 su Sky Cinema Harry Potter



Quinto capitolo della saga cinematografica su Harry Potter, con la lotta a Voldemort ormai iniziata.

Film horror da vedere stasera in tv



Hole – L’abisso, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Un bambino in Irlanda manifesta comportamenti molto strani dopo essersi imbattuto in una voragine in un bosco.

Film di animazione da vedere stasera in tv



One Piece Gold – Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film di animazione ispirato al famoso manga, che a sua volta ha generato un anime di grande successo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Cape Fear, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Robert De Niro e Nick Nolte in un remake di Martin Scorsese. Uscito di prigione, un criminale medita vendetta sull’avvocato che lo ha fatto condannare.

Film biografico da vedere stasera in tv



Un amico straordinario, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Tom Hanks in un film sull’amicizia. Il giornalista Lloyd Vogel intervista Fred Rogers, conduttore di uno show per bambini.

I programmi in chiaro



Lituania-Italia, ore 20:30 su Rai 1



Gara valevole per il girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per la Nazionale guidata da Roberto Mancini.

Game of games – Gioco loco, ore 21:20 su Rai 2



Simona Ventura ritorna in tv con la conduzione di un quiz show, format innovativo importato dagli Stati Uniti.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4



Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

Svegliati amore mio, ore 21:20 su Canale 5



Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi in una fiction. Una donna si batte per la verità dopo che la figlia si è ammalata di leucemia a causa di un’acciaieria.

Jack Reacher – Punto di non ritorno, ore 21:20 su Italia 1



Tom Cruise torna a vestire i panni di Jack Reacher nel secondo capitolo della saga.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8



Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove



Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.