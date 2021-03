The Night House, il trailer dell'horror con Rebecca Hall

Dal teatro fino al grande schermo, l’attrice è la protagonista del nuovo film di David Bruckner Condividi:

“The Night House”, presentato al Sundance 2020 più di un anno fa, arriverà nelle sale americane il prossimo 16 luglio. Da poche ore, hanno fatto la loro comparsa sul web il poster del film e il trailer nel quale è possibile dare un primo sguardo alle terrificanti atmosfere sapientemente costruite da David Bruckner, già regista de “Il Rituale”. L’horror è stato prodotto da David S. Goyer e sceneggiato da Ben Collins e Luke Piotrowski. Nel cast ci sono Rebecca Hall, nel ruolo di Beth, la protagonista del film, Sarah Goldberg che interpreta Claire, Evan Jonigkeit nel ruolo di Owen e Vondie Curtis-Hall nella parte di Mel. La pellicola, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare nei cinema americani la prossima estate. Non ci sono, invece, indicazioni sulla data di uscita in Italia.

La trama di “The Night House” approfondimento I migliori film da vedere a marzo Dopo l’improvvisa e inaspettata morte del marito, Beth va ad abitare nella casa sulle rive di un lago che l’uomo aveva costruito per la loro vita insieme. La donna è ancora profondamente scossa ma cerca in tutti i modi di andare avanti e ritornare alla normalità. Nella casa sul lago, però, accadono cose strane: visioni inquietanti, voci e incubi proiettano la protagonista del film in una dimensione fatta di angoscia e di puro terrore. Per cercare di venire a capo della situazione, Beth inizia a cercare risposte tra le cose del defunto marito, incluso anche il progetto di costruzione della casa sul lago. Ciò che viene fuori è un oscuro segreto e un mistero che la donna deve risolvere a tutti i costi. “The Night House” porterà lo spettatore in un mondo spettrale fatto di tensione e paura che Beth dovrà affrontare faccia a faccia per riuscire a tornare alla normalità e scoprire cosa si cela dietro l’improvvisa morte di suo marito e negli angoli più remoti della casa sul lago.