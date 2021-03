Sniper Elite: Brad Peyton dirige il film ispirato al videogioco

“È una pellicola molto, molto orientata verso il personaggio, in cui i nostri due cecchini sono legati da questi segreti intimi”, ha aggiunto il produttore Jean-Julien Baronnet durante un’intervista al magazine statunitense Variety. La grande novità di questo film è proprio quella di rendere in maniera inedita i cecchini , trasformandoli in personaggi estremamente umani, caratterizzati da profondità, insicurezze e anche da un tocco di leggerezza.

La pellicola verrà prodotta da Jean-Julien Baronnet di Marla Studios e da Jason Kingsley, CEO di Rebellion (società che produce il videogioco). Ricordiamo che Jean-Julien Baronnet è l’ex CEO della EuropaCorp di Luc Besson (e durante il suo mandato è stato prodotto, tra gli altri, Taken) nonché l’ex CEO di Ubisoft Motion Pictures, per cui ha prodotto Assassin’s Creed della Fox, rimanendo in tema console, con protagonista Michael Fassbender nei panni del protagonista Callum Lynch/Aguilar de Nerha.

La presenza di due “donne”: l’assistente di Churchill e Londra

approfondimento

Mortal Kombat, il trailer del film tratto dal celebre videogioco

Il film Sniper Elite vedrà la presenza di un personaggio femminile forte, ossia l’assistente di Winston Churchill. Oltre a lei, un’altra grande protagonista farà da prima donna, ossia la città di Londra.

Pare infatti che la capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito non sarà soltanto lo scenario in cui si svolge la storia ma che si rivelerà un vero e proprio personaggio "straordinario".



“Volevo creare un gioco in cui bisogna fare delle scelte.Volevamo stravolgere e modificare le aspettative degli spettatori su ciò che avrebbero potuto vedere in un film come questo. C’è un pezzo di sceneggiatura davvero, davvero avvincente, e saranno necessarie grandi interpretazioni degli attori che faranno parte del cast. È un vero e proprio dramma, che sembra essere ispirato al nostro gioco. Una delle cose che mi interessano di più è lavorare con persone che conoscono il materiale originale e Brad Peyton conosceva la fonte, il che è stato fantastico. Brad aveva chiaramente una conoscenza approfondita di come trasformare in un film il gioco senza compromessi. Non realizzeremo una vera e propria versione cinematografica del gioco”, ha dichiarato Jason Kingsley, il produttore del videogioco originale.