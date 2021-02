Mortal Kombat, il trailer del film tratto dal celebre videogioco

Warner Bros ha diffuso il primo trailer ufficiale di “ Mortal Kombat ”, attesissima pellicola che porterà sul grande schermo un adattamento della storia del celebre videogame. I fan di tutto il mondo sperano che il risultato finale sia soddisfacente e rispetti il modello originario. La data d’uscita è fissata per il 16 aprile 2021 , almeno negli Stati Uniti, al cinema e, in contemporanea, su HBO Max . Stando ai 2 minuti e 30 secondi tutto sembra seguire la linea tracciata dal videogame, a cominciare dal livello di violenza mostrato nel trailer.

L’adattamento di “Mortal Kombat” avrà inizio con una scena di 10 minuti ambientata nel Giappone feudale. La trama affonda le radici nella faida tra clan di Hanzo e Bi-Han. Personaggi affidati a Hiroyuki Sanada e Joe Taslim, esperti in arti marziali. L’obiettivo di Simon McQuoid è quello di proporre delle scene d’azione memorabili, proponendo una pellicola intrigante non solo per i fan del gioco.

Mortal Kombat, trama e cast

Cole Young è un abile combattente. Prova a guadagnarsi da vivere nel mondo MMA, scontrandosi con chiunque. Ignora del tutto quello che è il suo destino, tracciato da un simbolo impresso sulla sua pelle dalla nascita. La vita che ha sempre condotto sta per svanire nel nulla. Tutto verrà stravolto. L’Imperatore Shang Tsung di Outworld ha infatti inviato il suo miglior guerriero a dargli la caccia. Si tratta di Sub-Zero, Cryomante ultraterreno.

Il simbolo del drago che Cole ha da sempre, è lo stesso presente sul corpo di Jax, maggiore delle forze speciali. Al fine di proteggere la propria famiglia, Young decide di andare alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax.

Gli eventi si susseguono rapidamente e così Cole si ritrova in breve tempo al tempo di Lord Raiden, divinità protettrice del regno terrestre, che garantisce protezione a chiunque porti il marchio del dragone. In questo luogo sacro il giovane potrà allenarsi, fianco a fianco con Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano. Il tutto in vista della terrificante battaglia contro i grandi campioni dell’Outworld. Dentro Cole si nasconde un potere gigantesco. Riuscirà a sprigionarlo in tempo per il grande scontro?

