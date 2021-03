Seaspiracy, il documentario di Netflix sulla pesca sostenibile

Netflix ha annunciato l’aggiunta al proprio catalogo di un documentario di grande impatto, “ Seaspiracy ”, online dal 24 marzo 2021, disponibile anche su Sky Q. Si tratta di un lavoro giornalistico atto a mettere in luce le conseguenze atroci dell’impatto dell’uomo sugli ecosistemi degli oceani.

Il lavoro è stato realizzato dal regista Ali Tabrizi, già noto per il documentario “Vegan” del 2018. Anni di ricerche e inchieste hanno dato vita a questo lavoro, che ha visto i protagonisti correre non pochi rischi. L’obiettivo finale era quello di riuscire a mostrare questo settore per quello che è, quando visto da un punto di vista industriale, il che spinge a uno sfruttamento massiccio e spesso incontrollato dei mari.

Le immagini ricostruiscono un vero e proprio sistema di corruzione globale, atto a sfruttare le risorse naturali fino a generare danni irreparabili. La pesca intensiva presenta numerosi lati oscuri e Ali Tabrizi li ha esposti tutti.