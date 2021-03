Black Adam, The Rock condivide la prima pagina dello script

approfondimento

The Rock, un fan intaglia una statua in suo onore: le FOTO

Nel corso del filmato The Rock ha raccontato la voglia di realizzare un film in grado di intrattenere il pubblico. In seguito, l'attore ha svelato la prima pagina della sceneggiatura riportante una citazione dell’iconico brano Man In Black di Johnny Cash, questo il testo: “Well, I’d love to wear a rainbow every day / And tell the world that everything’s okay / But I’ll try to carry off a little darkness on my back / Till things are brighter... I’m the Man In Black”.

Il post ha immediatamente ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico tanto da contare al momento più di 670.000 like e oltre cinque milioni e mezzo di visualizzazioni.