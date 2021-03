Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 21 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 21 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Una sirena a Parigi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Una magica storia di un amore impossibile tra una sirena e un cantante nella capitale francese.

Film drammatico da vedere stasera in tv



American History X, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Edward Norton in un film contro le discriminazioni. Un ex naziskin si redime dopo un periodo trascorso in prigione.

The Company Men, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un impiegato americano cambia quando perde la casa a causa della Recessione.

L’imbroglio – The Hoax, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Richard Gere e Alfred Molina nella vera storia di una truffa colossale risalente agli anni ’70.

Film commedia da vedere stasera in tv



Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una commedia di formazione che tratta il tema delle disabilità.

Mother’s day, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Film con Julia Roberts e Jennifer Aniston. La festa della mamma intreccia i destini di 4 donne diverse.

Prima di lunedì, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Vincenzo Salemme e Sandra Milo in una commedia. Per saldare un debito con un miliardario, due amici devono consegnare un pacco particolare.

I ponti di Madison County, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Clint Eastwood e Meryl Streep in una pellicola sentimentale che racconta l’intenso amore tra un fotografo e una donna sposata.

Memorie di un pesce rosso, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Matthew Broderick interpreta un giornalista con problemi di amnesia che accompagna lo zio malato di Alzheimer a vedere una rarissima baseball card.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Bourne Supremacy, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Matt Damon nel secondo capitolo della saga di Jason Bourne, diretta da Paul Greengrass.

Il furore della Cina colpisce ancora, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Cult action che ha consacrato il mito di Bruce Lee. Un operaio sfida una banda di narcotrafficanti.

Zack Snyder’s Justice League, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



In esclusiva per l’Italia la versione inedita del film sulla Justice League, con Ben Affleck ed Henry Cavill.

Inception, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Capolavoro di Christopher Nolan con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy e Marion Cotillard.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



I.T. – Una mente pericolosa, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Pierce Brosnan in un poliziesco sul mondo dell’informatica. Un magnate dell’aviazione viene ricattato da un consulente informatico che mette in pericolo la sua famiglia.

Film horror da vedere stasera in tv



Scary stories to tell in the Dark, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Horror prodotto da Guillermo Del Toro. In una casa stregata, quattro giovani trovano un libro di racconti macabri.

I programmi in chiaro



Il giudice meschino, ore 21:25 su Rai 1



Film tv con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. La vita di un giudice cambia drasticamente quando un suo collega viene ucciso.

9-1-1, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv che segue le vicende di alcuni poliziotti, una produzione creata da Ryan Murphy.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Forever Young, ore 21:20 su Rete 4



Sabrina Ferilli, Stefano Fresi e Teo Teocoli in una commedia agrodolce su chi non vuole crescere.

Live – Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5



Barbara D’Urso conduce un programma che parla di attualità, cronaca e gossip, con ospiti e interviste.

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, ore 21:20 su Italia 1



Secondo film della saga popolarissima con Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Non è l’Arena, ore 20:35 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8



Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Pearl Harbor, ore 21:25 su Nove



Ben Affleck e Kate Beckinsale in un film di Michael Bay ispirato ai fatti di Pearl Harbor.