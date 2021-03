Venom e non solo: le nuove date d'uscita di Universal e Sony

Sony è pronta a puntare su film per le famiglie. Via dal listino, dunque, il prossimo titolo con Kevin Hart e Kaley Cuoco

Il mondo del cinema è stato duramente colpito dagli effetti del Covid-19, che fanno ancora sentire il proprio peso quando si parla di calendari e date d’uscita. Nulla è certo e, al di là di alcune eccezioni, l’industria sta provando a evitare di trasferire ogni pellicola sul mercato digitale. Per questo motivo il pubblico dovrà sopportare ancora alcuni rinvii. Gli ultimi, in ordine temporale, riguardano Universal e Sony .

Sony, tutti i film rinviati

Rinviato ancora una volta il sequel di “Venom”, con protagonista Tom Hardy, dal titolo “Venom: Let There Be Carnage”. Inizialmente previsto per ottobre 2020, non ha ovviamente rispettato tale scadenza, considerando la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Da dimenticare, però, anche la data del 25 giugno, fissata in seguito. I fan dovranno attendere il 17 settembre 2021, consapevoli del fatto che tale finestra temporale potrà essere ulteriormente modificata.

È stato eliminato dal listino, per ora, “Man From Toronto”, film con protagonisti Kevin Hart, Kaley Cuoco e Woody Harrelson. Considerando il lento ritorno al cinema, la major intende puntare su “titoli sicuri”, per così dire. L’idea sarebbe quella di ripartire con delle pellicole per famiglie, che potrebbero fare da traino nel settore nei prossimi mesi. Ecco dunque il calendario: