Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 18 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 18 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Parigi può attendere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Diane Lane e Alec Baldwin in una pellicola sentimentale. Una donna delusa riscopre la gioia di vivere durante un viaggio con un affabile collega del marito.

Ritratto della giovane in fiamme, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Film premiato a Cannes e ambientato in Francia a fine ‘700. Due donne vivono una passione proibita.

Film documentario da vedere stasera in tv



Notturno, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Gianfranco Rosi racconta, all’interno di un documentario, il Medio Oriente in tutte le sue sfaccettature.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il mio amico Einstein, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Andy Serkis protagonista di un intenso biopic sul grande Albert Einstein, con lo sfondo della Prima Guerra Mondiale.

Novecento Atto I, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Capolavoro di Bernardo Bertolucci con Robert De Niro e Gerard Depardieu sulla storia italiana del XX° secolo.

Film commedia da vedere stasera in tv



La casa di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci.

The place, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Drama con un grande cast, tra cui Valerio Mastrandrea. Un uomo esaudisce i desideri di 8 clienti, che però dovranno dargli qualcosa in cambio.

Film di azione da vedere stasera in tv



Jade Warrior, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Suggestioni nordiche in un action orientale. Un guerriero si reincarna in un fabbro per riviverne gesta eroiche e tormenti amorosi.

Transporter 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Jason Statham nel terzo capitolo di questa action saga. Stavolta Frank Martin deve trasportare due sacchi e una giovane ragazza ucraina.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Arthur & Merlin: Knights of Camelot, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Fantasy ispirato alle avventure di Re Artù e Mago Merlino. I due si alleano per spodestare Modred dal trono di Camelot.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Joker, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Uno straordinario Joaquin Phoenix in questo film stand-alone che riscrive le origini del noto villain DC Comics.

Film horror da vedere stasera in tv



Intruders, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Clive Owen in un horror soprannaturale. Un misterioso mostro tormenta le notti di due persone lontane chilometri ma con un oscuro segreto.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Trolls World Tour, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Secondo capitolo della fortunata saga animata targata Dreamworks. Stavolta la lotta dei Trolls è tutta musicale.

Film thriller da vedere stasera in tv



La tela dell’assassino, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Ashley Judd, Samuel L. Jackson e Andy Garcia. Una detective scopre che le vittime di un serial killer sono tutti uomini con cui ha avuto una relazione.

Film biografico da vedere stasera in tv



Race – Il colore della vittoria, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film sulla vita di Jesse Owens, atleta afroamericano che vinse 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

I programmi in chiaro



Carosello Carosone, ore 21:25 su Rai 1



Biopic su Renato Carosone, noto musicista napoletano interpretato da Eduardo Scarpetta.

Anni 20, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo approfondimento settimanale condotto da Francesca Parisella: si indagherà sulla vita vera della società.

The Wife – Vivere nell’ombra, ore 21:20 su Rai 3



Glenn Close in un film drammatico. Una donna che ha dedicato l’intera vita al marito decide di prendersi le sue libertà.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Giustizia privata, ore 21:20 su Italia 1



Jamie Foxx e Gerard Butler in un action. Un uomo vuole vendicarsi di polizia e istituzioni dopo che gli assassini della sua famiglia vengono rimessi in libertà.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Diretta Europa League, ore 21:00 su TV8



In contemporanea le gare degli ottavi di ritorno dell’Europa League di quest’anno tramite Diretta Gol.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove



Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.