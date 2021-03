CineMarmocchi, il primo cinema per bambini di Milano è in crowfunding

Se volete raccontare una favola ai vostri bambini, quella del CineMarmocchi si presta benissimo. E sappiate che, se questo cinema per bambini e ragazzi si farà, racconterà al vostro posto non poche favole, regalando quindi anche a voi un po' di sano intrattenimento/relax/respiro... In una parola: pausa dai figli (che di questi tempi, a causa delle scuole chiuse per contenere il contagio, non può che essere letta come "manna dal cielo"). Stiamo parlando di un progetto bello e buono in crowfunding, quello che vorrebbe far diventare realtà la “favola” di un cinema dedicato ai bambini e ai ragazzi che sorgerebbe a Milano, nel quartiere del Giambellino.

Un gruppo di professioniste e professionisti dell’industria cinematografica che ama così tanto la settima arte da averne fatto il proprio mestiere ha varato questo progetto . All’interno del Giardino delle Crocerossine, un parco recintato e sicuro per i bambini situato nel quartiere del Giambellino, l’idea sarebbe quella di creare un cinema pensato per i giovanissimi, alternando proposte per i più piccoli ad altre rivolte ai ragazzi. Ma non solo gli under 13 sono considerati dalla mission di CineMarmocchi: anche le mamme e i papà, così come i nonni, gli zii e qualsiasi sia il tutore del bambino accompagnato al cinema. Questo progetto infatti è pensato anche per dare un attimo di tregua ai grandi, concedendogli un momento di pace e libertà per sorseggiare un calice di vino o andare dal barbiere mentre il proprio figlio o nipote si diverte assieme ai coetanei.

“Immagina un grande parco con alberi dalle ampie fronde verdi. La voce di un bambino che fa capolino da una casa-funghetto. All’ingresso della casa un banchetto ricco di leccornie per i bimbi e una buona birra fresca per te. Risate e suoni ti attraggono verso una porticina. Ti affacci nella saletta e scopri altri bambini sorridenti che disegnano insieme lo storyboard di un film. Con la coda dell’occhio, oltre i tendoni rossi che separano l’angolo bar dalla sala scorgi delle luci. Stanno proiettando un film d’animazione. Voltandoti verso l’ingresso del parco vedi arrivare tanti altri bambini e genitori con in mano un plaid colorato. Si accomodano tutti a terra, mentre cala la luce e arriva la sera. Di fronte a loro un grande schermo cinematografico che troneggia in mezzo agli alberi. Ti sdrai a terra anche tu, un sorso di birra, e inizia anche per te la magia del cinema”. Queste sono le parole con cui il progetto di CineMarmocchi si presenta.

Proiezioni e attività culturali verranno proposti in uno spazio costruito appositamente e che il team organizzativo stesso definisce à la Montessori. Una parte delle poltroncine e dell’arredamento saranno infatti a misura di “marmocchio”, come gli organizzatori chiamano affettuosamente il proprio target (mettendolo con questo termine anche a titolo). Alla sera il prato circostante verrà animato con un vero e proprio cinema all’aperto. Interessante anche il fatto che i film saranno in lingua originale, con i sottotitoli, per essere accessibili ai residenti del quartiere multietnico , originari da tutte le parti del mondo.

“ Siamo sicuri delle proprietà salvifiche del cinema, dell’importanza della condivisione per salvarci dall'isolamento culturale ”, hanno dichiarato gli ideatori di CineMarmocchi. “Ora che siamo rinchiusi e isolati nelle nostre case possiamo insieme sognare di tornare in un mondo fatto di condivisione e socialità. Un mondo migliore di prima. Che regali anche ai bambini e ai ragazzi, che più sono stati toccati dalle conseguenze devastanti del Covid, momenti di felicità e magia”, aggiungono con commozione.

Per partecipare attivamente e fare una donazione, ecco qui il sito per la raccolta fondi . Si tratta di un progetto patrocinato dal Comune di Milano che vanta anche il crowfunding civico del Comune stesso, che contribuirà con 47.490 euro al progetto. Bisognerà raccogliere i restanti 31.660 euro per arrivare all’obiettivo totale di 79.150 euro. Mancano undici giorni per la fine del crowfunding e ogni donazione è preziosa.

CineMarmocchi: un vero polo ricreativo e culturale

Non solo cinema ma un vero polo ricreativo e culturale, pensato per i più piccoli che sono il nostro futuro.

Il progetto si articola in due step. Il primo, legato all’attuale raccolta fondi, ha come obiettivo la realizzazione della rassegna estiva e il noleggio della casetta-cinema. In questa prima fase i piccoli potranno entrare nella casetta per comprare la merenda e per partecipare ai laboratori creativi e alle attività culturali (talk, spettacoli, concerti, eccetera) proposte prima o dopo aver assistito al film all’aperto.



I biglietti “sospesi” per i bambini bisognosi



Non da ultimo, CineMarmocchi prevede i cosiddetti “biglietti sospesi”, ossia biglietti pre-pagati per i bimbi che non potrebbero permettersi di frequentare il cinema altrimenti.

Il secondo step del progetto vorrebbe realizzare una vera e propria sala cinematografica all’interno della casetta e aggiornare l’offerta culturale collaterale alle proiezioni anche per tutto il prossimo autunno e inverno.