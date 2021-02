La kermesse cinematografica svedese quest’anno è molto esclusiva, per non dire proprio “in solitaria”: incominciata poche ore fa sull'isola di Hamneskar, ha un solo posto a sedere. Ed è occupato da un’infermiera scelta tra 12 mila candidati

Sulla piccola isola deserta di Hamneskar, l'edizione 2021 del festival è a dir poco esclusiva: può assistere alle proiezioni una sola persona. La vincitrice scelta tra 12mila candidati è un’infermiera che da poche ore (il festival è incominciato il 29 gennaio) sta assistendo in solitaria alle 60 proiezioni in programma. Starà sull'isolotto fino all’8 febbraio, data in cui si chiuderà l'evento.

A essere stata selezionata tra i tantissimi aspiranti è stata Lisa Enroth, una giovane infermiera di pronto soccorso reduce da un anno difficilissimo, ossia quello trascorso in corsia in piena emergenza Covid-19.

Unica spettatrice, potrà gustarsi da un lato le 60 proiezioni di cui il festival cinematografico si compone e dall’altro cibo in abbondanza che l’organizzazione le ha fatto trovare sull’isola.

Non avrà né un telefono né un computer a disposizione, in maniera tale da sperimentare cosa significa essere davvero isolati dal mondo e “proiettati” solo su uno schermo.



"È un'opportunità per me, come infermiera, quella di avere un po' di tempo per riflettere e stare da sola", ha dichiarato Lisa Enroth ad Associated Press prima di partire per l'isola.