Il Festival del Cinema di Berlino nel 2021 sarà online

L’edizione 71 della rassegna slitta a marzo e si svolgerà solo in formato virtuale, secondo quanto anticipa Variety. Gli organizzatori dell’evento, d’accordo con il governo tedesco che finanzia la manifestazione, hanno deciso che l’attuale livello dei contagi da coronavirus non permetterebbe il normale svolgimento in presenza della Berlinale

L’edizione 2021 del Festival cinematografico di Berlino si svolgerà all’inizio di marzo (anziché a febbraio) e solo in modalità virtuale. La notizia è stata anticipata da Variety che cita le indiscrezioni di un portavoce della Berlinale. Il Festival, tra i più importanti del settore al mondo, dovrà quindi adattarsi per la sua 71esima edizione a causa della pandemia di coronavirus. Tutti i protagonisti e gli ospiti quindi parteciperanno solo online da remoto. Nel 2020 la rassegna di Berlino è stato l’ultimo grande appuntamento internazionale del settore prima dell’esplosione della pandemia globale.

La Berlinale 2021 era in programma tra l’11 e il 21 febbraio. L’attuale situazione sanitaria in Germania, però, con un aumento dei casi di contagio nelle ultime settimane, ha convinto gli organizzatori al cambio di data. La corsa all’Orso d’Oro è stata fatta slittare all’inizio di marzo e si svolgerà soltanto in modo virtuale. Sarebbe allo studio un concorso virtuale affiancato da una versione da remoto dello European Film Market. Inoltre per l'inizio di giugno si pensa a un mini-festival in presenza con una serie di anteprime mondiali.

Le modifiche del formato

Inizialmente si era pensato di posticipare il festival ad aprile per provare a farlo in presenza. Ma il governo tedesco, che è il maggiore sponsor finanziario della rassegna, ha preferito non rischiare, data la situazione attuale. Inoltre, da quanto trapelato, per aprile è prevista l’uscita mondiale del film di 007 “No Time to Die”, quindi i gestori dei cinema preferiranno avere le sale libere e aperte per il nuovo capitolo della saga di James Bond. Quindi un’edizione ad aprile del Festival avrebbe causato sovrapposizioni indesiderate.

I festival del 2020

In settimana dovrebbero arrivare conferme ufficiali. Ma se fosse confermato il modello virtuale, Berlino sarebbe il primo dei grandi festival europei a farlo. Infatti Cannes nel maggio 2020 ha optato per l’annullamento dell’evento, mentre Venezia è riuscito a fare una manifestazione in presenza.