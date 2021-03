Spike Lee sarà il presidente del Festival di Cannes

E' ufficiale, il regista americano Spike Lee presiederà la giuria del 74mo Festival del cinema di Cannes a luglio. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Lee doveva presidere l'anno scorso, ma la pandemia (SPECIALE CORONAVIRUS) ha impedito lo svolgimento della rassegna. Come è noto il Festival Internazionale del Film di Cannes si era concesso la possibilità di modificare le sue date in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Previsto inizialmente dall'11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021. L'annuncio sui social sta raccogliendo i consensi entusiasti dei fan.

il commento di Pierre Lescure, presidente del Festival

"Queste 12 giornate estive saranno una celebrazione dell'arte e della creatività, e ricche di riunioni tanto attese. La selezione ufficiale e la composizione della giuria saranno svelate all'inizio di giugno, il Festival di Cannes inaugura questo nuovo decennio con un eccezionale presidente di giuria, uno dei più grandi registi della sua generazione, nonché sceneggiatore, attore, montatore e produttore. Per 30 anni, l'instancabile Spike Lee è stato un astuto cronista degli interrogativi del suo tempo, con un approccio risolutamente contemporaneo che non è mai privo di leggerezza e divertimento. Durante i mesi di incertezza che abbiamo appena attraversato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo supporto sta finalmente arrivando a buon fine e non avremmo potuto sperare in una personalità più potente per tracciare i nostri tempi difficili".

