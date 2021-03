Oscar 2021, le previsioni di "Variety" sui film vincitori

In attesa delle nomination (lunedì 14 marzo), la rivista statunitense ha stilato una lista delle pellicole favorite. "Nomadland", "Il processo ai Chicago 7" e "Minari" sembrano essere in vantaggio su tutti gli altri

approfondimento Bafta 2021, tutte le nomination degli "Oscar inglesi" Il favorito numero uno è senza dubbio Nomadland che secondo le previsioni dovrebbe contare su ben 8 statuette. Già vincitore del Leone alla 77ª Mostra del cinema di Venezia e di due Golden Globe per il miglior film drammatico e per miglior regista, la pellicola di Chloé Zhao è stata, fin da subito, molto apprezzata da pubblico e critica, anche grazie alla grande interpretazione di Frances McDormand nei panni di una donna in viaggio nell’America dell’Ovest.

approfondimento Oscar 2021: la cerimonia sarà dal vivo e in diverse location Il film coreano Minari, scritto e diretto da Lee Isaac Chung che ha già vinto il Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival 2020 e il Golden Globe per miglior film straniero insieme a Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7) potrebbero portarsi a casa quattro statuette, anche se quest’ultimo ha più chance di vittoria (7 o addirittura 10 statuette). Ricordiamo che il film diretto dal grande Aaron Sorkin, ricostruisce la storia del processo ai cosiddetti Chicago Seven, un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam accusati di aver cospirato per causare lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale avvenuto il 28 agosto 1968 a Chicago in occasione delle proteste alla convention del Partito Democratico.

approfondimento Oscar, shortlist: ci sono Notturno, Pinocchio e La vita davanti a sè Sempre secondo Variety, altri titoli che potrebbero portarsi a casa un premio potrebbero essere Ma Rainey’s Black Bottom, la storia di blues e ambizione diretta da George C. Wolfe, ultima interpretazione del compianto Chadwick Boseman, che qui recita al fianco di Viola Davis. E sempre a proposito di Bosenan, anche il suo ruolo nel film di Spike Lee, Da 5 Bloods, potrebbe portare qualche statuetta al regista premio Oscar afro-americano. One Night in Miami e Sound of Metal hanno entrambi i loro ammiratori, ma potrebbero rimanere fuori dalle candidature.