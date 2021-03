"Tom & Jerry": dal 18 marzo su Sky Primafila. Il cameo di Bonolis

Il film, una miscela strabiliante di animazione classica e live action, riaccende la rivalità tra i due storici nemici quando Jerry si trasferisce nel miglior Hotel di New York alla vigilia del “matrimonio” del secolo, costringendo così il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui.

Il regista Tim Story non ha dubbi sul fatto che sia stata questa la chiave giusta per affrontare due personaggi iconici come Tom & Jerry nell’omonimo film dal 18 marzo su Sky Primafila. La pellicola divertente, colorata e molto “agitata” (visti gli inseguimenti tra il gatto e il topo più famosi di sempre), è un perfetto equilibrio tra le atmosfere classiche del cartone animato e un’ambientazione moderna con una storia senza tempo di amicizia, fiducia e lieto fine.

Tom & Jerry, il film arriva in Italia in esclusiva digitale. Dal 18 marzo

GLI ATTORI DEL FILM

approfondimento

Tom & Jerry: il trailer del film

“Quando mi hanno proposto di far parte del film non sapevo bene cosa aspettarmi, dice Michael Pena, perchè speravo che venisse rispettata la vecchia atmosfera nostalgica del cartone animato originale. Sono rimasto stupito e felice scoprendo che ci erano riusciti”.

Dello stesso avviso la giovane Chloe Grace che racconta di come l’amicizia sia alla base non solo del rapporto tra Tom & Jerry, ma anche del film stesso: “L'amicizia è un aspetto fondamentale della nostra vita e credo che sia un insegnamento che ci trasmette anche la storia del film. Tom ad esempio non vuole davvero sconfiggere il suo rivale perché in verità vuole bene a Jerry anche se quest'ultimo lo stuzzica in continuazione. Credo che entrambi si divertano a rincorrersi e inseguirsi per gioco”.

Se è impossibile non affezionarsi sia all’astuto Jerry che al più sfortunato Tom, in questo caso il regista Tim Story, sorridendo, racconta a chi va la sua preferenza: “Sono da sempre un fan di Jerry perchè lo trovo divertente. Questo non significa che non mi piacciano entrambi ma direi che sono più simile a Jerry, perchè mi piace rilassarmi e avere tutto in ordine attorno a me”.