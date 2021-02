Tom & Jerry, il film arriva in Italia in esclusiva digitale. Dal 18 marzo

Il gatto e il topo più conosciuti di tutti i tempi tornano in una nuova e esilarante avventura nella pellicola diretta da Tim Story in esclusiva digitale per l'Italia da giovedì 18 marzo, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme

Tom & Jerry, il film

approfondimento

Addio a Gene Deitch, firma di Tom & Jerry

Si racconta che, spesso, nei lontani anni ‘40 e 50’ del secolo scorso, quando si andava al cinema in attesa di vedere il film principale, gli spettatori fossero intrattenuti da un cartone animato di qualche minuto. Solitamente i protagonisti erano il gatto Tom e il topolino Jerry, acerrimi nemici che si davano battaglia a colpi di inseguimenti, botte da orbi e magnifiche trovate per avere la meglio l’uno sull’altro. Un prodotto di intrattenimento pensato per i più piccoli ma che è, da sempre, enormemente piaciuto anche ai più grandi. Proprio per omaggiare questo classico cartoon senza tempo, la Warner ha deciso di portare in esclusiva digitale dal 18 marzo, su tutte le piattaforme digitali, l’ultima avventura di Tom & Jerry firmata dal regista Tim Story.