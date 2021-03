"Il primo giorno della mia vita", le prime foto del nuovo film di Paolo Genovese

La trama

Il primo giorno della mia vita racconta la vita di un uomo (Valerio Mastandrea), di due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e di un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano.“