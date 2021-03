Il Divin Codino, cosa sappiamo sul film Netflix su Roberto Baggio

Pochi giocatori di calcio hanno segnato il calcio contemporaneo come Roberto Baggio, campione classe 1967 che ha cominciato la sua carriera a Vicenza per poi giocare nelle più forti squadre del campionato italiano, dalla Fiorentina all’Inter, passando per Juventus e Milan. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se il trailer de Il Divin Codino, il film sulla sua vita in uscita su Netflix, abbia creato tanto fermento sia fra gli appassionati di cinema che di pallone.