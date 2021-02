Pelé: il re del calcio, è uscito il trailer ufficiale

La vita di un mito che ha riscritto per sempre la storia del calcio. Poche ore fa Netflix Italia ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale del documentario che racconterà carriera e sogni dello sportivo brasiliano.

Pelé: il re del calcio è un emozionante racconto della storia del calciatore che ha fatto sognare il pubblico; l’arrivo della pellicola sulla piattaforma di streaming è previsto per martedì 23 febbraio .

È il 23 ottobre 1940 quando nasce Edson Arantes do Nascimento , meno di due decenni dopo il suo volto e il suo talento sarebbero stati celebri in ogni angolo del pianeta.

Pelé compie 80 anni: quella rovesciata in "Fuga per la vittoria"

Pelé: il re del calcio, la trama

approfondimento

Pelé: il re del calcio, è uscito il teaser ufficiale

Netflix Italia ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della pellicola, questo l’incipit: “Il nuovo documentario Netflix 'Pelé: il re del calcio' racconta la vita del calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. Il documentario ripercorre lo straordinario periodo in cui Pelé, l'unico giocatore ad aver vinto tre Coppe del mondo, è passato da giovane superstar nel 1958 a eroe nazionale nel mezzo di un'era radicale e turbolenta nella storia del Brasile”.

La pellicola tratterà diverse sfaccettature della carriera di Pelé (FOTO): “Il film narra l'incredibile percorso di Pelé, culminato con il titolo di 'Re del calcio' e con la storica vittoria della sua squadra nazionale ai Campionati del mondo del 1970. Attraverso rari ed esclusivi filmati con Pelé stesso, il film mette in primo piano la star in maniera toccante mentre riflette sulla sua impressionante carriera”.

Infine, la trama riporta: “Il documentario include inoltre rare apparizioni e interviste d'archivio di ex leggendari compagni di squadra del Santos Futebol Clube e della nazionale brasiliana, tra cui Zagallo, Amarildo e Jairzinho, così come straordinarie testimonianze da parte di familiari, giornalisti e celebrità che hanno vissuto gli anni d'oro del calcio brasiliano”.