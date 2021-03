A Good Person: Florence Pugh e Morgan Freeman nel film di Zach Braff

Il premio Oscar e l’attrice britannica acclamata da pubblico e critica per i suoi ruoli nei film Lady Macbeth, Midsommar e Piccole donne faranno parte del cast del regista, ex protagonista della serie Scrubs. Per Freeman si tratta della seconda collaborazione con lui dopo la pellicola "Insospettabili sospetti" mentre per la Pugh (sua fidanzata da due anni) è la prima volta

Morgan Freeman e Florence Pugh sono entrati ufficialmente a fare parte del cast di A Good Person, il prossimo film diretto da Zach Braff, come annunciato da The Wrap.

Il nuovo film che sarà scritto e diretto dal celebre "J.D." Dorian protagonista della serie televisiva Scrubs avrà quindi come protagonisti due nomi a dir poco apprezzati del panorama attoriale: il premio Oscar Freeman, che non ha certo bisogno di presentazioni, e la giovane promettente attrice britannica Florence Pugh, una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni, acclamata da pubblico e critica per i suoi ruoli nei film Lady Macbeth (2016), Una famiglia al tappeto (2019), Midsommar - Il villaggio dei dannati (2019) e Piccole donne (2019).

Per la sua interpretazione di Amy March in Piccole Donne di Greta Gerwig, l’attrice ha ricevuto la candidatura al Premio BAFTA, al Critics Choice Award e al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista.