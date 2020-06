Scrubs, Zach Braff parla del film: "Credo si farà"

Scrubs sta per tornare? Disney e il creatore Bill Lawrence sembrano pronti a dare il via al progetto di un film tratto dalla serie TV

“Scrubs – Medici ai primi ferri” è una serie televisiva americana, tra le più amate degli anni Duemila, andata in onda dal 2001 al 2010. Un ricco cast, con Zach Braff come protagonista nei panni del dottor John Michael "J.D." Dorian. Al suo fianco Donald Faison come Christopher Turk, Sarah Charlke come Elliot Reid e Judy Reyes come Carla Espinosa. Un ospedale folle, nei cui corridoi si sono mossi per anni il dottor Cox, il dottor Kelso, l’inserviente senza nome e l’avvocato Ted, ovvero John C. McGinley, Ken Kenkins, Neil Flynn e Sam Lloyd.

Sono trascorsi dieci anni dalla fine di “Scrubs”, ma i fan non hanno mai dimenticato questa serie. L’idea iniziale era quella di seguire la vita di alcuni giovani medici, approfittando dei folli racconti di alcuni amici del creatore Bill Lawrence. Ciò consente alla trama d’avere un approccio più realistico rispetto alla media dei medical drama, per poi aggiungere al tutto un’ampia spolverata di comicità.

Come i fan ben sanno, Zach Braff e Donald Faison sono diventati migliori amici sul set e continuano a frequentarsi. Nel corso della quarantena hanno anche avviato un podcast insieme, “Fake Doctors, Real Friends”. Nel corso dell’ultima puntata è stato rivelato come la Disney e Bill Lawrence siano pronti a un nuovo capitolo di questa longeva storia, stavolta al cinema.

I tempi sarebbero maturi dunque per un film di “Scrubs”. Nel corso della puntata Braff ha spiegato: “Ne abbiamo parlato, perché io ho sempre portato l’esempio di ‘Psych’, che ha realizzato due film di successo. Sarebbe qualcosa di divertente. Abbiamo dalla nostra sia la Disney che Bill Lawrence, e credo accadrà alla fine. I fan sembrano volerlo”.

Scrubs, l’addio a Sam Lloyd

Difficile pensare a una versione di “Scrubs” senza Ted, ovvero Sam Lloyd. L’attore, musicista e cantante è deceduto il 30 aprile 2020, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei fan e dei suoi ex colleghi. Da tempo malato, ha ricevuto l’ultimo saluto da tutto il cast della serie che lo ha reso celebre nel mondo.

“Riposa in pacem per uno degli attori più divertenti col quale abbia avuto la gioia di lavorare. Sam Lloyd mi ha fatto divertire e uscire fuori dal personaggio ogni volta che giravamo una scena insieme. Non poteva essere più gentile. Custodirò per sempre il tempo trascorso insieme, Sammy”. Questo il messaggio di Zach Braff.

Non si sono fatte attendere le parole di Bill Lawrence, che ha pubblicato una foto dal set: “Sto pensando a Sam Lloyd oggi (Ted). Davvero una persona gentile e dolce. Saranno in tantissimi a sentire la tua mancanza”.

In “Scrubs” il suo Ted aveva anche trovato una fidanzata, interpretata da Kate Micucci, che sui social ha scritto: “Sono così rattristata dalla notizia di Sam Lloyd. Era uno degli attori più affettuosi, divertenti e generosi con i quali abbia lavorato. Ho adorato cantare con lui ed è stato un onore interpretare la sua fidanzata in ‘Scrubs’. Sentiremo la sua mancanza”.

Questi sono soltanto alcuni dei messaggi del cast per lui e, se un film dovesse mai realizzarsi, di certo gli attori e il regista troveranno un modo speciale per ricordarlo.