Su Sky Cinema Collection è Clint Eastwood Mania

Dopotutto il nostro eroe è stato il volto di un intero sottogenere, lo spaghetti western portato in auge assieme al regista Sergio Leone . E alla carriera da interprete in ruoli da duro ha poi affiancato quella da regista, con risultati che molti suoi colleghi attori passati dietro la macchina da presa si possono sognare.

Per questo, ogni volta che esce un nuovo film di Eastwood, tutti quanti gli appassionati di cinema stanno in silenzio e si mettono in rispettoso ascolto del maestro. Non fa eccezione l’ultima opera del regista cinque volte premio Oscar, ovvero Richard Jewell (scopri la trama del film), in onda in prima tv lunedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection.



Proprio in occasione di questa prestigiosa prima visione tv, da sabato 13 a venerdì 19 febbraio Sky Cinema Collection, canale 303 di Sky, dà il via alla rassegna Clint Eastwood Mania, dedicando integralmente la sua programmazione ai film da attore e da regista del divo.



Sarà così possibile ammirarlo nuovamente nella mitica Trilogia del dollaro di Sergio Leone, composta da Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e ll buono, il brutto, il cattivo. I film vantano la presenza di interpreti del calibro di Gian Maria Volonté, Lee van Cleef ed Eli Wallach e sono impreziositi dalle ormai leggendarie colonne sonore di Ennio Morricone (le migliori colonne sonore del Maestro).