Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 11 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 11 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Hunt, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Survival movie targato Blumhouse con Hilary Swank ed Emma Roberts. In una radura, dodici sconosciuti scoprono di esser stati presi di mira da alcuni sadici cacciatori.

Bad Boys II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Will Smith e Martin Lawrence tornano nel sequel del noto action movie sempre con la regia di Michael Bay.

Dirty War – Strategia del terrore, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Un gruppo di fondamentalisti islamici attiva una bomba radioattiva in una stazione della metro di Londra.

Lone survivor, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Eric Bana e Mark Wahlberg in un film tratto da una storia vera. Quattro Navy Seal devono sopravvivere in Afghanistan.

Justice League, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Ben Affleck, Gal Gadot e Jason Momoa nel film sul gruppo di supereroi targati DC Comics.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il curioso caso di Benjamin Button, ore 21:15 su Sky Cinema Due



David Fincher dirige Brad Pitt in un film basato su una storia di F.S. Fitzgerald. Un uomo nasce vecchio e, man mano che gli anni passano, diventa sempre più giovane.

Sei minuti a mezzanotte, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Judi Dench in un film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e tratto da una storia vera.

Film commedia da vedere stasera in tv



Matilda 6 mitica, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Danny De Vito in una commedia ormai storica che ha segnato un’intera generazione di ragazzi.

Chalet Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Felicity Jones in una commedia romantica. Una skateboarder che abbandona i suoi sogni per lavorare in uno chalet scopre lo snowboard.

Il missionario, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia francese in cui un ex detenuto inseguito dalla malavita si rifugia sulle Alpi venendo scambiato per il nuovo parroco.

Tolo tolo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Checco Zalone torna con la sua nuova commedia a tinte sociali. Inseguito dai creditori, il ragazzo fugge in Africa, dove però trova la guerra.

Italiano medio, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Esordio cinematografico di Maccio Capatonda. Un uomo prende una pillola che gli fa usare solo il 2% del suo cervello.

Film thriller da vedere stasera in tv



Suddenly, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Ray Liotta protagonista di un thriller in cui il presidente degli Stati Uniti è in pericolo di vita.

Film biografico da vedere stasera in tv



Judy, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film biografico su Judy Garland per il quale Reneé Zellweger ha vinto il Premio Oscar.

La battaglia di Hacksaw Ridge, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Mel Gibson dirige Andrew Garfield nella vera storia di un soldato che non volle usare armi in guerra e diventò soccorritore.

I programmi in chiaro



Che Dio ci aiuti 6, ore 21:20 su Rai 1



Sesta stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

Il giustiziere della notte, ore 21:20 su Rai 2



Bruce Willis interpreta un chirurgo in cerca di vendetta dopo un attacco alla sua famiglia.

Lui è peggio di me, ore 21:20 su Rai 3



Giorgio Panariello e Marco Giallini conducono uno show con monologhi, interviste, canzoni e gag.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

Il Diavolo veste Prada, ore 21:45 su Canale 5



Meryl Streep e Anne Hathaway in una famosa commedia. Una stagista si ritrova a lavorare per una boriosa direttrice di una rivista di moda.

La Pupa e il Secchione e viceversa, ore 21:20 su Italia 1



Seconda edizione del nuovo format de La Pupa e il Secchione, con il funzionamento a parti invertite delle coppie.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Escobar – Il fascino del male, ore 21:30 su TV8



Biopic sul noto narcotrafficante Pablo Escobar con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz.

Fantozzi subisce ancora, ore 21:25 su Nove



Altro capitolo della saga di Fantozzi, personaggio creato e interpretato da Paolo Villaggio.