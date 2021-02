6 minuti a mezzanotte, un avvincente thriller storico con Judi Dench

Estate 1939. L’insegnante Thomas Miller (Eddie Izzard) accetta un controverso ruolo dell’ultimo minuto, insegnando inglese alle figlie dei nazisti di alto rango presso l’Augusta-Victoria College, una scuola sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Sotto l’occhio attento della direttrice Miss Rocholl (il Premio Oscar Judie Dench), le ragazze imparano a rappresentare l’ideale della femminilità tedesca. La scoperta del corpo di un ex insegnante, metterà Thomas nella condizione di dover fuggire dalla polizia con la minaccia di essere impiccato per omicidio

Diretto dall'ingles Andy Goddard, regista di 5 episodi della serie Dowrown Abbey, 6 minuti a mezzanotte, vede tornare a recitare insieme Judi Dench ed Eddie Izzard, (anchee co-autore del soggetto e della sceneggiatura) dopo Vittoria e Abdulù

Notevole interpretazione, in un ruolo minore del veterano Jim Broadbent, vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2002 per l'interpretazione in Iris - Un amore vero.