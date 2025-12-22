Gomorra - Le origini. Il Vodcast, sulle piattaforme streaming e Sky

È in arrivo il nuovo vodcast originale Sky che accompagna il pubblico dentro l’universo di Gomorra nel momento in cui la saga si prepara a raccontare il suo primo capitolo con GOMORRA – LE ORIGINI. Condotto da Pablo Trincia, accompagnato da Marco D’Amore, asse portante del racconto davanti e dietro la macchina da presa, sarà disponibile dal 23 dicembre su tutte le principali piattaforme streaming e poi, con un episodio al giorno, il 3, 4 e 5 gennaio alle 20.30 su Sky Documentaries e alle 23.25 su Sky Atlantic

Ogni saga ha un momento in cui tutto ha avuto inizio. E ogni ritorno alle origini è anche un’occasione per guardare indietro e capire cosa è cambiato, cosa è rimasto, e perché alcune storie continuano a parlarci ancora oggi. È in arrivo GOMORRA – LE ORIGINI. IL VODCAST, il nuovo vodcast originale Sky che accompagna il pubblico dentro l’universo di Gomorra nel momento in cui la saga si prepara a raccontare il suo primo capitolo con GOMORRA – LE ORIGINI (LO SPECIALE).



Il vodcast è un progetto della Content Factory di Sky

Il vodcast è un progetto della Content Factory di Sky, il laboratorio editoriale dedicato allo sviluppo di format originali capaci di unire linguaggi, piattaforme e nuove modalità di racconto. Condotto da un host d’eccezione come Pablo Trincia, accompagnato in ogni episodio da Marco D’Amore, asse portante del racconto davanti e dietro la macchina da presa, sarà disponibile dal 23 dicembre su tutte le principali piattaforme streaming e poi, con un episodio al giorno, il 3, 4 e 5 gennaio alle 20.30 su Sky Documentaries e alle 23.25 su Sky Atlantic.