Dragon Trainer, a Natale Sky Cinema regala una prima TV speciale

A Natale Sky Cinema regala una prima TV speciale: DRAGON TRAINER . Dalla mente creativa dietro l’acclamata trilogia di DreamWorks Animation "Dragon Trainer" del tre volte candidato all'Oscar® e vincitore di un Golden Globe® Dean DeBlois. Il film, un’avventura epica ambientata sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono acerrimi nemici da generazioni arriva giovedì 25 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il giovane Hiccup (Mason Thames, The Black Phone, For All Mankind), ingegnoso e dal cuore aperto, sfida le antiche tradizioni, cambiando per sempre il destino della sua comunità. Figlio del capo vichingo Stoick l’Immenso (interpretato da Gerard Butler), Hiccup mette in discussione le convinzioni più profonde del suo popolo, legate alla lotta e alla paura dei draghi. La sua amicizia con Sdentato, un temibile drago Furia Buia, rivela una realtà sconvolgente: i draghi non sono nemici, ma creature con una natura complessa. Con la coraggiosa e ambiziosa Astrid (la candidata ai BAFTA Nico Parker) e il bizzarro fabbro del villaggio Gobber (Nick Frost) al suo fianco, Hiccup affronta un mondo diviso dalla paura e dall’incomprensione. Il suo legame con Sdentato scuote le fondamenta della società vichinga, portando a una riflessione profonda sul valore dell’amicizia, del coraggio e della tolleranza. La pellicola si distingue per la sua capacità di mescolare azione, emozioni e un messaggio di pace, in un’epopea che incanta grandi e bambini.

Scritto, prodotto e diretto da Dean DeBlois e prodotto dal quattro volte candidato all'Oscar® Marc Platt e dal vincitore dell’Emmy Adam Siegel, DRAGON TRAINER è un film che invita a guardare oltre le apparenze, dimostrando che anche le tradizioni più radicate possono essere cambiate dai giovani cuori coraggiosi.

la sinossi

Sulla selvaggia isola di Berk, vichinghi e draghi sono acerrimi nemici da generazioni, ma Hiccup cambierà le cose. L'ingegnoso, ma sottovalutato, figlio del capo Stoick l'Immenso mette in discussione secoli di tradizioni, diventando amico di Sdentato, un temibile Furia Buia. Il loro legame rivelerà la vera natura dei draghi, facendo vacillare le fondamenta della società vichinga.

