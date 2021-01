Morto Alberto Grimaldi, produttore de Il buono, il brutto, il cattivo

Il famoso produttore degli Spaghetti Western e non solo è scomparso all’età di 95 anni. A partire dal primo film prodotto, L’ombra di Zorro del 1962, fino al capolavoro di Martin Scorsese del 2002, ha contribuito a scrivere un capitolo fondamentale della storia del cinema internazionale del XX secolo

Addio ad Alberto Grimaldi: è scomparso a 95 anni il famoso produttore italiano a cui si devono innumerevoli pellicole che hanno scritto la storia della settima arte.

Morto per cause naturali, come il figlio Maurizio Grimaldi ha confermato a Variety poche ore fa, si è spento a Miami.

Produttore degli Spaghetti Western

Alberto Grimaldi è sinonimo di Spaghetti Western: durante la sua carriera ha prodotto moltissimi film ascrivibili a questo genere, quello del fortunatissimo western all'italiana.

Tra le pellicole che si devono a lui spiccano titoli come Il buono, il brutto, il cattivo (1966) di Sergio Leone e il pluripremiato Gangs of New York (2002) di Martin Scorsese.

Nato a Napoli nel 1925, Alberto Grimaldi si è dato agli studi di giurisprudenza e ha poi aperto nel 1961 una società di produzioni, la famosa Produzioni Europee Associati (PEA) che è rimasta attiva fino ai primi anni Ottanta, specializzandosi in titoli del genere action a basso budget, spesso coprodotti con Spagna e Germania.



La prima volta con Sergio Leone

Al 1965 risale la collaborazione tra Alberto Grimaldi e il mitico regista Sergio Leone. Il film era Per qualche dollaro in più con Clint Eastwood e dopo quella coproduzione internazionale i due si sono ritrovati l'anno seguente, per quello che per molti è considerato il capostipite del genere spaghetti western: Il buono, il brutto, il cattivo, capolavoro di Leone che vede ancora protagonista Clint Eastwood.



Non solo western: da Fellini Satyricon a Ultimo tango a Parigi

Il nome di Alberto Grimaldi non si lega indissolubilmente soltanto al genere western ma in generale a tutto il cinema del XX secolo. Oltre alle pellicole con pistoleri protagonisti, infatti, la sua carriera pluridecennale (si parla di oltre quarant'anni dedicati al grande schermo) l'ha portato a produrre progetti di Federico Fellini, di Francesco Rosi, di Bernardo Bertolucci…

Da Queimada del 1969 diretto da Gillo Pontecorvo e interpretato da Marlon Brando a Ultimo tango a Parigi del 1972, diretto da Bertolucci e ancora una volta con Marlon Brando protagonista, da L'uomo della Mancha del 1972 diretto da Arthur Hiller con Sophia Loren (basato sul musical Man of La Mancha) a Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi nel 1976, la filmografia prodotta da Alberto Grimaldi è tra le più importanti della settima arte.