007 No Time To Die, nuovo rinvio: ecco la possibile data d'uscita

Tre le ipotesi al vaglio per la nuova data d'uscita dell'ultimo film di Daniel Craig nella saga di 007

I fan di James Bond sembrano destinati a rassegnarsi al fatto che “No Time To Die” verrà nuovamente rinviato. Ad oggi l’ultima pellicola della saga con protagonista Daniel Craig è prevista per l’1 aprile 2021. L’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) è però tutt’altro che alle spalle e il mondo delle sale cinematografiche è ancora in ginocchio. Non mancano nuovi lockdown da un Paese all’altro.

approfondimento Non solo 007, i migliori film di Daniel Craig Sarebbe dunque soltanto questione di tempo. Allo stato attuale è in fase di valutazione il periodo da scegliere per l’arrivo in sala della pellicola dedicata a 007. Stando all’ultimo report proposto da “Hollywood Reporter”, la data d’uscita di “No Time To Die” potrebbe essere indicata a breve.

approfondimento No Time To Die, il trailer ufficiale Sarebbero tre le ipotesi al vaglio in questo momento: ottobre, novembre e dicembre 2021. Una situazione delicata per tutti i grandi film in uscita da qui alla prossima estate. La prima parte di quest’anno potrebbe dunque seguire lo stesso copione del 2020. Poche pellicole in uscita in sala, affiancate dal sostegno dello streaming digitale. Alcuni titoli, invece, saranno affidati esclusivamente alle piattaforme online. In tal senso i fan di Bond possono tirare un sospiro di sollievo. Non vi è l’intenzione da parte di MGM di rilasciare il film esclusivamente in versione streaming.