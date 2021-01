Nomadland trionfa agli Alliance of Women Film Journalists Awards

Nomadland fa incetta sia di nomination sia di premi agli Alliance of Women Film Journalists Awards . La pellicola scritta, diretta, co-prodotta e montata dalla regista Chloé Zhao con protagonista l’attrice Frances McDormand è stata quella più nominata e premiata agli AWFJ Awards, i premi che ogni anno l’Alliance of Women Film Journalists consegna alle opere per cui si sono distinte le donne.

I premi a Nomadland



Il film Nomadland - già premiato con molti riconoscimenti tra cui i Boston Society of Film Critics Awards, i Chicago Film Critics Association Awards, i Los Angeles Film Critics Association Awards e da noi con il Leone d'oro al miglior film alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia- ha raccolto numerosi consensi anche questa volta.



In occasione degli AWFJ Awards, la pellicola di Chloé Zhao ha vinto ben 6 statuette, rispettivamente nelle categorie Best Film, Best Director, Best Actress, Best Screenplay - Adapted, Best Cinematography e Best Editing.