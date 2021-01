Tutti per 1-1 per tutti, un successo di pubblico senza precedenti

Dopo l’esordio record di Natale, “Tutti per 1-1 per tutti” nei sette giorni successivi raddoppia gli ascolti e diventa il film più visto degli ultimi due anni su Sky con 1.810.000 telespettatori. Un altro successo per la pellicola di Giovanni Veronesi, che vede un cast stellare composto - fra gli altri - da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy. Il film è sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV.