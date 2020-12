Cops, la banda di poliziotti sfida il boss Anaconda

il secondo e ultimo appuntamento con la commedia Sky Original diretta da Luca Miniero è un florilegio di gag e momenti action, tra boss schizzati, chef improvvisati e santi che volano

approfondimento Cops - Una banda di poliziotti, le foto del secondo appuntamento Si sa: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E questo secondo e ultimo appuntamento con “Cops” la banda di poliziotti più esilarante della tv non poteva che iniziare con il più duro di tutti, ovvero Benny. Come avvenuto nel primo episodio, Benedetto Starace Usmate si palesa in tutta la sua abilità stealth. Tra un “fuck e un “bastard” (l’inglese è d’obbligo, quando si è in missione) il poliziotto immobilizza e arresta la sua simpatica e paciosa nonnina tra le mura domestiche del salotto di casa. Ça va sans dire, si trattava solo di un’esercitazione. Ma bisogna sempre tenersi in forma, per essere pronti a ripulire le strade di Apulia dal crimine. E ancora una volta il personaggio interpretato da Francesco Mandelli si dimostra il più slapstick e quello con più affinità con gli eroi in uniforme della commedia demenziale a stelle e strisce, dal tenente Frank Derbin della saga della Pallottola spuntata al cadetto Eugene Tackleberry di Scuola di Polizia.

Gianni Fiorito

approfondimento Cops, il secondo appuntamento è con "La stretta dell' Anaconda" Tra una fetta dell’appetitoso e tradizionale ciambellone e una indolente pausa caffè, c’è da arrestare "Tore", il pericoloso boss, tornato a delinquere. E ora che la volitiva Margherita Nardelli è diventata commissario capo non è più tempo di scherzare. A cominciare dall’insegna del commissariato a cui manca sempre la lettera O. Insomma, siamo la polizia, mica la "plizia". Così seguendo le tracce della statua di San Giuseppe da Copertino, il santo che vola, amatissimo, spesso citato da Carmelo Bene, il commissario Cinardi e la sua squadra tentano di confondere le acque, tra finti cadaveri, e cadaveri riesumati. Tuttavia, non basta una battuta sul patto stato-mafia e l’idea di un cold case a ingannare la commissaria. A parte quelle preparate da Margherita. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Il personaggio interpretato da Claudio Bisio e il paninaro Tonino rischiano di finire dietro le sbarre. Perché San Giovanni non fa inganni, anche se viene da Copertino.

approfondimento Cops, il cast: Giovanni Esposito è il boss Anaconda “Il cobra non è un serpente”, cantava Donatella Rettore. E non lo è nemmeno l’Anaconda, almeno per quanto riguarda Cops. L’oblungo rettile squamato, infatti, è il soprannome del fratello minore di Zu Tore. Un boss che regna a Perdivita, la città del riso patate e cozze. Nella tradizione dei fratelli coltelli, il criminale brama mettere le proprie mani, insieme con la sua cosca, su Apulia. La trovata brillante è trasfigurare Anaconda in una sorta di alter-ego dello Zingaro di “E lo chiamavano Jeeg Robot”. Quindi spazio alle unghie smaltate, agli anelli, alle sgargianti giacche da smoking. E soprattutto ai disturbi da personalità multipla. Sicché l’aspirante Scarface, tra una citazione dei Sepolcri di Foscolo e una botta di cocaina, parla da solo, litiga con se stesso si contraddice, talvolta con uno spassoso accento del nord-est. Insomma un criminale da strapazzo, ma che, in virtù della sua follia può essere letale quanto il serpente a cui si ispira