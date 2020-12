Cops, il cast: Giovanni Esposito è il boss Anaconda

L’attore interpreta il malavitoso proprietario di un ristorante nella commedia Sky Original in due puntate, in onda lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno. Ecco cosa ci racconta del suo personaggio e dell’attesissima storia che mescola comicità, indagini, risate, colpi di scena e suspense

Cops - Una banda di poliziotti, la commedia Sky Original in due puntate in onda lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno, riesce a fondere il genere comedy con quello poliziesco in maniera davvero armoniosa.

Uno degli ingredienti del secondo filone che non poteva mancare è il boss malavitoso, qui magistralmente interpretato da Giovanni Esposito aka Anaconda.



È il proprietario di un ristorante che altro non è se non un’enorme lavatrice di soldi sporchi (che infatti l’attore, nell’intervista che trovate nel video in alto, chiama “Riso, patate e co…zze”, dove quella pausa tra co e zze si riferisce appunto a uno dei capisaldi della malavita, ossia la cocaina).



Il motivo del suo soprannome, Anaconda? “Ho la mania dei serpenti, striscio”, spiega l’attore che si cala perfettamente nei panni di questo boss senza scrupoli che ha una personalità davvero unica. O meglio: molteplice!

Soffre infatti di un grave problema di multipersonalità, tutte incontrollabili e tutte immancabilmente pronte a intervenire insieme nei momenti topici, quando la tensione arriva alle stelle. Se lo stress tocca l’apogeo (e per un boss malavitoso quand’è che lo stress non è agli irti colli?), ogni personalità che si annida in Anaconda sboccia, anzi esplode! Mettendo in difficoltà questo personaggio così originale.