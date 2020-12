Cops, il secondo appuntamento è con "La stretta dell' Anaconda"

Lunedì 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming su Now Tv arriva l'ultimo appuntamento con Cops - Una banda di poliziotti, il film Sky Original diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. Tutto disponibile anche on demand e anche in 4K HDR con Sky Q satellite

approfondimento Cops, il cast: Giovanni Esposito è il boss Anaconda Guai in vista per la banda di poliziotti del commissariato di Apulia che torna lunedì 21 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV per il secondo appuntamento con Cops - Una banda di poliziotti, la commedia Sky Original diretta da Luca Miniero. Nel cast Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. Tutto disponibile anche on demand e anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Dopo la prima parte di Cops – Una banda di poliziotti, che ha debuttato lunedì scorso e che ha totalizzato ad oggi oltre 700 mila spettatori medi, arriva il secondo appuntamento dal titolo La stretta dell’Anaconda, in cui per Cinardi e la sua squadra arriverà il momento di fare sul serio e dimostrare di essere dei “veri” poliziotti. I reati da loro architettati hanno infatti attirato l’attenzione di due loschi criminali.