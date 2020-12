Nightmare Alley, Guillermo del Toro annuncia la fine delle riprese

approfondimento

I migliori film di Guillermo del Toro

I lavori sul set avevano avuto inizio a gennaio 2020. L’emergenza coronavirus(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) aveva però costretto la produzione a interrompere il tutto il 13 marzo. Mesi dopo i lavori sono ripresi, adottando un preciso protocollo di sicurezza. È stato lo stesso del Toro a stilarlo, indicandone alcuni dettagli nel corso di un’intervista risalente allo scorso luglio: “È un po’ come lavorare in una sala operatoria. È necessario creare ambienti sterili e che tutti siano disinfettati. Si deve poi mettere in scena il film. Un approccio del tutto diverso, con una difficile gestione delle comparse, da distribuire con attenzione sul set. Comparse da pagare per intere settimane e non alla giornata. È infatti necessario che non prendano parte ad altre produzioni, il che rappresenterebbe un pericolo”.