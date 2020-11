Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 27 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 27 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Romulus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Prosegue la serie sulla genesi della nascita di Roma creata e ideata da Matteo Rovere.

Downtown Abbey, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Trasposizione cinematografica della nota serie tv, incentrata sugli intrighi della famiglia Crawley.

Il segreto di una famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Berenice Bejo e Martina Gusman in un film che parla di un dramma oscuro di una famiglia argentina.

Il grande sogno, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Riccardo Scamarcio e Luca Argentero in un film ambientato negli anni delle rivoluzioni studentesche contro la società capitalista.

Film commedia da vedere stasera in tv

Rock the Kasbah, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Bill Murray, Bruce Willis e Kate Hudson in una commedia. Un manager iscrive una cantante a un talent show.

Compagni di scuola, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Altro grande classico con protagonista Carlo Verdone, che dirige e interpreta una memorabile commedia corale.

Nemiche per la pelle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Margherita Buy e Claudia Gerini in una commedia diretta dal regista Luca Lucini su due donne che devono crescere un bambino dopo la morte del loro ex marito.

A piedi nudi, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Evan Rachel Good in una commedia nella quale uno scapestrato porta una finta fidanzata al matrimonio del fratello.

Film d’azione da vedere stasera in tv

L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Lee e Chuck Norris si sfidano a colpi di arti marziali in questo leggendario film d’azione.

Sanctum, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Pellicola prodotta da James Cameron. Un gruppo di speleologici viene sorpreso da una tempesta tropicale.

Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Chris Hemsworth e Tom Holland in un film che ripercorre la vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Jurassic pet: il mio amico dinosauro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un teenager riceve in dono un uovo dal quale nasce un cucciolo di dinosauro: dovrà proteggerlo da uno scienziato pazzo.

Film poliziesco da vedere stasera in tv

Brooklyn’s finest, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Richard Gere, Ethan Hawke e Wesley Snipes diretti da Antoine Fuqua in un poliziesco ambientato a New York.

I programmi in chiaro

The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

The rookie, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Titolo V, ore 21:20 su Rai 3

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono in prima serata un programma di informazione e attualità.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Il silenzio dell’acqua, ore 21:21 su Canale 5

Seconda stagione della serie tv. La scomparsa di una giovane ragazza è il punto di partenza di una complessa indagine.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i temi dell’attualità tra mille risate.