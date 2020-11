Romulus, le anticipazioni degli episodi 7 e 8 della serie tv

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'Romulus', la serie tv di Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione e coraggio, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Non perdere gli episodi 7 e 8, in onda venerdì 27 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Romulus, episodio 7 Mentre Yemos e la Lupa, che è certa di essere stata abbandonata dalla dea, sono prigionieri di Spurius, intenzionato a vendicare la morte dei luperci caduti proprio per mano dei ruminales, Wiros e gli altri escono dal bosco e vengono accolti da Eulinos. Lì l’ex schiavo di Velia entra in contatto con Silvia, che ovviamente vuole sapere cos’è successo all’unico figlio rimastole. E’ lei a suggerire un’alleanza tra i seguaci di Rumia, Numitor e Lausus: unendo le forze potranno affrontare Amulius. Ognuno, però, è spinto da motivi diversi: c'è chi vuole vendicare la morte di una persona amata, chi vuole ristabilire la giustizia, e chi, invece vuole avere finalmente un luogo da chiamare casa dove poter vivere in pace e al sicuro. Cosa suggerirà l’oracolo al branco alla deriva? Amulius accorre al capezzale della moglie, in preda ad atroci dolori. Gala ne è certa: la sua sofferenza è causata dall’ira degli dei. A Gabi, Ilia prosegue imperterrita lungo la strada della vendetta. L’incontro con una donna coraggiosa, però, creerà una piccola ma potente crepa nella corazza che ha scelto di indossare quando si è votata a Marte. CLICCA QUI: Romulus, scopri lo speciale sulla serie tv CLICCA QUI: Romulus, il cast e i personaggi. FOTO