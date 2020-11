Nicki Minaj, in arrivo un documentario sulla sua vita

Onika Tanya Maraj-Petty , questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica. Singolo dopo singolo la rapper si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico di livello mondiale scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Nicki Minaj: il messaggio su Instagram

Poche ore fa Nicki Minaj (FOTO) ha annunciato l’arrivo di un documentario sulla sua vita tramite un breve filmato pubblicato sul profilo Instagram che conta più di centoventitré milioni di follower.

Il video vede la cantante, classe 1982, parlare dell’arrivo del film su HBO Max dichiarandosi felice di poter condividere questo viaggio con il pubblico: “Sono estremamente grata ed entusiasta di poter condividere questa notizia con voi oggi. Non avrei potuto essere più contenta del coinvolgimento di HBO Max nell’aiutarmi a raccontare la mia storia in modo delicato e memorabile. Un modo che i miei fan ameranno per sempre".

In seguito, Nicki Minaj ha aggiunto: “Questo documentario è davvero di alto livello. Ve lo posso promettere”.

Nel giro di poco tempo il video ha fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento più di un milione di like e oltre tre milioni di visualizzazioni.