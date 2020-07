Nicki Minaj è incinta: su Instagram l'annuncio della sua gravidanza

Una chioma riccia, gialla come il sole. E, a coprirla, solo un ridottissimo bikini. Con questo look, e con ai piedi un paio di tacchi alti, Nicki Minaj ha annunciato di essere incinta. “Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono piena di eccitazione e di gratitudine. Grazie per tutti i vostri auguri”, ha scritto su Instagram postando alcuni scatti di una gravidanza ormai avanzata. Mentre, un ritratto del celebre fotografo David LaChapelle , la immortala come la Vergine Maria.

Trentasette anni, Nicki Minaj è alla sua prima gravidanza. Dopo le sue nozze con Kenneth “Zoo” Petty, celebratesi nel 2019, le voci su una sua presunta dolce attesa si erano subito fatte sentire. La cantante di “Anaconda”, però, non le aveva mai commentate. Solo nel corso di un’intervista si era sbottonata, parlando di nausea e di voglie mattutine. Mentre, sul set del nuovo singolo “Trollz” con Takashi 6ix9ine (ora ai domiciliari), tentava di nascondere le sue rotondità. E, senza confermare la dolce attesa, chiedeva alle fan un consiglio su quale reggiseno acquistare. Posando insieme al rapper davanti a Baby Shark, copriva strategicamente la pancia (ma c’era già chi parlava di indizi…).

Ora, la conferma: Nicki Minaj sta per diventare mamma.

Il matrimonio con Kenneth Petty

“Non pensavo che sposarmi mi avrebbe regalato tutta questa tranquillità. Anche quando non sei sposato, se stai con qualcuno che ti capisce e che reputi la tua anima gemella ti senti in cima al mondo” ha di recente dichiarato Nicki Minaj.

Si sono conosciuti da adolescenti, Niki e Kenneth. Poi si sono ritrovati nel 2018, si sono fidanzati e - l’anno dopo - sono convolati a nozze. Tuttavia, su quel matrimonio c’è un’ombra: nel 1995, Petty è stato condannato per aver tentato di stuprare una ragazza. E, ora, rischia altri 10 anni di carcere. Il motivo? Negli Stati Uniti, ogni qualvolta ci si trasferisce, se si ha una condanna di questo tipo alle spalle è necessario denunciarsi come “sex offender”. Quando si è trasferito in California con la neo-moglie, Kenneth (che Nicki ama chiamare “Zoo”) non ha avvertito le autorità circa il suo status. Già lo scorso novembre, per lo stesso motivo, era stato arrestato. All’epoca se la cavò con una cauzione da 20.000 dollari ma, ora, la pena potrebbe essere ben più severa.

La speranza di Nicki è che questo non avvenga. E che, insieme, i due possano godersi la nascita del bambino.