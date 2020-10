Nicki Minaj è diventata mamma: nato a Los Angeles il suo primogenito

approfondimento

Nicki Minaj è la rapper più seguita sui social

“Amore. Matrimonio. Carrozzina. Traboccante di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri” ha scritto ai suoi fan a corredo di uno degli scatti con il pancione. Il marito di Nicki, Kenneth, è riuscito ad assistere al parto: alcuni mesi fa l'uomo è stato arrestato in California, dove vive con la moglie, per non essersi auto-denunciato come "sex offender". Infatti, nel 1995, quando aveva 15 anni, è stato condannato a quattro anni di carcere per un reato ascrivibile a quella tipologia di crimini. Da allora deve riportare lo status di "sex offender" alle autorità ogni volta che si trasferisce. Poco dopo l'arresto si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato con una cauzione di centomila dollari. In occasione della nascita del figlio, ha chiesto al giudice di poter assistere al parto e poter seguire la moglie. Secondo il sito americano di gossip TMZ, il permesso gli è stato accordato.

Prima del matrimonio, Nicki ha sorpreso i fan annunciando che si sarebbe ritirata per un po' dalla musica per mettere su famiglia. “Ho deciso di andare in pensione e di dedicarmi alla mia famiglia. So che siete felici adesso” ha twittato a settembre 2019. In seguito, la 37enne di origine trinidadiana ha risposto al tweet di un fan. “Sono ancora qui. Ancora follemente innamorata di voi ragazzi e lo sapete. Col senno di poi, questa avrebbe dovuto essere una discussione su Queen Radio e lo sarà. Vi prometto che sarete felici. Nessun ospite, solo noi che parliamo di tutto. Il tweet è stato brusco e insensibile, mi scuso”.