Come riportato anche da Variety, la voce di Starships, classe 1982, ha vinto la causa contro la cantautrice statunitense

Da un lato Nicki Minaj , dall’altro Tracy Chapman , al centro il campionamento di un brano e la sentenza di un giudice: la rapper di Trinidad e Tobago non ha violato la proprietà intellettuale della cantautrice statunitense.

Nicki Minaj: la causa vinta

approfondimento

Nicki Minaj è incinta: su Instagram l'annuncio della sua gravidanza

Come riportato anche dal magazine Variety, il giudice ha finalmente emesso la sentenza, ovvero il campionamento di Nicki Minaj è legittimo, ma facciamo un passo indietro.

È il 2017 quando la voce di Starships decide di inserire un campionamento del brano Baby Can I Hold You di Tracy Chapman all’interno del suo singolo Sorry utilizzando una cover realizzata da Shelly Thunder.

Dopo il rifiuto di Tracy Chapman di concedere l’utilizzo del singolo, Nicki Minaj decide di lasciare il brano fuori dal disco Queen, ma poco dopo il DJ Funkmaster Flex lo trasmette in radio portando quindi alla sentenza di oggi riguardante Nicki Minaj (FOTO).

Infatti, il giudice ha emesso il parere finale dichiarando: “Gli artisti di solito sperimentano i lavori prima di chiedere le licenze ai titolari dei diritti e i titolari dei diritti di solito chiedono di poter vedere l’opera ultimata prima di approvare la licenza".

In seguito, il giudice ha comunicato: “Una sentenza che sradichi queste pratiche comuni limiterebbe la creatività e soffocherebbe l’innovazione all’interno dell'industria musicale”.