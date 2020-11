Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 21 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 21 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Beata ignoranza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia che vede due insegnanti di liceo scontrarsi sull’utilità dei social network.

Acqua e sapone, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Uno dei tanti film leggendari della carriera di Carlo Verdone. Un giovane disoccupato si finge sacerdote per dare lezioni private a una modella.

Il sapore del successo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Bradley Cooper che interpreta uno chef che vuole rilanciare la sua carriera dopo i vizi del passato.

Nudi e felici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paul Rudd e Jennifer Aniston in una commedia americana incentrata sul concetto di spirito libero e spensieratezza.

Something Borrowed - L’amore non ha regole, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Commedia romantica con Kate Hudson protagonista. Due amiche sono divise dall’amore che provano per lo stesso uomo.

Io e Marilyn, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Film di e con Leonardo Pieraccioni. Il suo personaggio viene coinvolto dagli amici in una seduta spiritica durante la quale invocano la diva Marilyn Monroe.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Lettere da Berlino, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller drammatico che racconta la storia di una coppia di coniugi che sfidò Adolf Hitler in pieno nazismo.

In viaggio verso un sogno – The peanut butter falcon, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Road movie con protagonista Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Un ragazzo con la sindrome di Down vuole diventare un wrestler e coinvolge i due protagonisti nel suo sogno.

Attrazione fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Glenn Close e Michael Douglas in un cult anni ’80. Un avvocato tradisce la moglie con una donna che si rivelerà essere una stalker.

Wildlife, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan in un dramma di formazione ambientato negli anni ’60, in Montana.

Film di azione da vedere stasera in tv

Attacco al potere, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Morgan Freeman e Gerard Butler in un film d’azione con tematiche politiche. Un gruppo terroristico prepara un attentato a Londra.

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Ennesima versione cinematografica del noto personaggio mitologico, con Kellan Lutz nei panni del protagonista.

Film di animazione da vedere stasera in tv

Il piccolo Yeti, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Nuova avventura d’animazione della Dreamworks a cura del team che si è già occupato del successo Dragon Trainer.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Milly Carlucci conduce il noto format in cui alcuni vip si sfidano a colpi di ballo per arrivare alla vittoria.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Serie tv che racconta le avventure di una specifica sezione della S.W.A.T. che opera nella città di Los Angeles.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, ore 21:22 su Rete 4

Altro film della saga di Jason Bourne, con Matt Damon sempre protagonista abile nella risoluzione di intrighi internazionali.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5

Nuova edizione del talent show di Canale 5, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del fortunato Biancane e il cacciatore, con la star Chris Hemsworth che riprende i panni di quest’ultimo.

Il ponte sul fiume Kwai, ore 21:15 su La 7

Film con Alec Guinness. Nella giungla della Birmania alcuni ufficiali inglesi vengono fatti prigionieri dai giapponesi.

The Impossible, ore 21:30 su TV8

Film con Ewan McGregor, Naomi Watts e Tom Holland ambientato durante lo tsunami del dicembre 2004 nel sud-est asiatico.

Il delitto di Garlasco, ore 21:25 su Nove

Docu-serie speciale su uno dei delitti più efferati e misteriosi degli ultimi anni, ripercorso dall’inizio alla fine.