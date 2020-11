Mission Impossible 7, Christopher McQuarrie parla di Venezia

Il regista, classe 1969, su Instagram: “Ciao, Venezia. Non ti potremo mai ringraziare abbastanza per la tua gentilezza e a tua ispirazione”

Continua senza sosta il lavoro della produzione del settimo capitolo della celebra saga che ha riscritto la storia del cinema. Nelle scorse ore Cristopher McQuarrie ha condiviso un aggiornamento ringraziando la città di Venezia per aver ospitato una parte delle riprese.

Cristopher McQuarrie: “Venezia ci ha benedetto con la sua storia e la sua bellezza tutta da scoprire”

approfondimento

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato una serie di cancellazioni e modifiche riguardanti tutti i settori dello spettacolo, tra questi anche la settima arte. Dopo alcuni slittamenti, la produzione del settimo film della saga di Mission Impossible è finalmente ripartita.

Il regista statunitense, classe 1968, ha aggiornato il pubblico in merito ai lavori in corso condividendo un suggestivo scatto della città di Venezia, questo l’inizio del suo messaggio: “Venezia ci ha benedetto con la sua storia e la sua bellezza tutta da scoprire lasciando un’importante unica e indelebile sul nostro film che le parole non riescono a descrivere.