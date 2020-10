Mission Impossible 7: si gira a Roma

Mission Impossible 7: le location romane

approfondimento

Mission: Impossible 7, ripartite le riprese del film

Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma. Di questi 1,1 milioni andranno nelle casse dell'amministrazione pubblica (per tasse, Ztl, Polizia municipale, nettezza urbana, e circa 800mila per affitto di locali privati). Le riprese saranno girate in diverse strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, largo Corrado Ricci, via dei Fori imperiali. Nei primi giorni il set interessera' prevalentemente il rione Sant'Angelo e il rione Monti per poi interessare diverse vie del Centro. Le troupe lavoreranno tra l'altro in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant'Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali.