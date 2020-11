Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 18 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 18 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Una notte di 12 anni, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il racconto di una storia vera ambientata in Uruguay nel 1973, con alcuni prigionieri politici che devono resistere alle torture che devastano psiche e fisico.

Nureyev – The White Crow, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic diretto da Ralph Fiennes sul famosissimo ballerino Rudolf Nureyev, interpretato nel film da Oleg Ivenko.

Ogni tuo respiro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Andy Serkis dirige per la prima volta. Andrew Garfield e Claire Foy protagonisti di una storia che vede Robin Cavendish ammalarsi e sottoporsi a cure sperimentali per amore della moglie.

Film giallo da vedere stasera in tv

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Altro episodio della serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Film commedia da vedere stasera in tv

Maledetto il giorno che t’ho incontrato, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Un altro grande classico targato Carlo Verdone, con Margherita Buy. Un giornalista e un’attrice si incontrano dal terapeuta e inaspettatamente instaurano un rapporto davvero unico.

Sai che c’è di nuovo?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Rupert Everett e Madonna in una commedia romantica. Una maestra di yoga e un giardiniere gay fanno sesso e lei resta incinta.

Nevermind – Strano ma vero, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

A Roma si intrecciano le grottesche vicende di alcuni personaggi nella commedia diretta da Eros Puglielli.

Studio Illegale, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia con l’attore e scrittore Fabio Volo. Un giovane avvocato rampante è costretto a rivedere le priorità della sua vita.

Film di azione da vedere stasera in tv

La legge dei più forti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Una poliziotta entra in possesso di un video scottante e deve scappare sia dai criminali che da un gruppo di colleghi corrotti.

Scontro tra titani, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film mitologico con Sam Worthington nella parte di Perseo, il semidio che deve scongiurare la fine dell’umanità e combattere Ade.

Film fantastico da vedere stasera in tv

Captive State, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il futuro è in mano agli alieni in questo film con protagonista Vera Farmiga: gli umani si riorganizzano per la ribellione.

Film di animazione da vedere stasera in tv

Monster House, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Prodotto da Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Durante la notte di Halloween, tre ragazzini entrano in una casa misteriosa.

I programmi in chiaro

Bosnia-Italia, ore 20:45 su Rai 1

Diretta della partita di Nations League della Nazionale italiana, che cerca la qualificazione alla fase diretta nell’ultimo match.

Resta con me, ore 21:20 su Rai 2

Un’avventura oceanica si trasforma in potenziale tragedia per due innamorati che dovranno affrontare un uragano.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento condotto da Federica Sciarelli, che si occupa di investigare sulle persone scomparse o sui casi irrisolti.

Stasera Italia speciale, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchieste a cura della redazione del TG4, che si occuperà al solito di attualità.

All togheter now – La musica è cambiata, ore 21:45 su Canale 5

Altra puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, con alcuni concorrenti in gara che battagliano per un montepremi.

Sherlock Holmes: gioco di ombre, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del fortunato primo capitolo sull’investigatore più famoso d’Inghilterra, con protagonista Robert Downey Jr.

Atlantide – Storie di uomini e mondi ore 21:15 su La 7

Altra puntata del contenitore di approfondimento storico e sociale condotto da Andrea Purgatori.

X Factor, ore 21:45 su TV8

Altra puntata dell’edizione di quest’anno del famosissimo talent show musicale, che entra sempre più nel vivo.

Riaccendiamo i fuochi, ore 21:25 su Nove

Format tv in cui Francesco Panella aiuta alcuni ristoranti messi in crisi dall’emergenza scaturita dal COVID-19.